Министр обороны Литвы: к концу лета в военных комендатурах зарегистрируется порядка 6 000 граждан

„Когда начало началось с такой огромной волны, и мы достигли тех 3 тыс. очень быстро, то, видно, может быть 5-6 тыс. Я по-прежнему придерживаюсь этого прогноза“, – заявил в пятницу Л. Кащюнас в эфире радиостанции LRT.
Между тем, отвечая на вопрос о том, известно ли уже, сколько из этих 4 тыс. зарегистрировавшихся пригодны для комендатур, Л. Кащюнас отметил, что это выяснится после завершения регистрации, которая продлится до 31 августа этого года.
„В сентябре будет проверка“, – сказал он.
Регистрация в военные комендатуры мирного времени началась 1 мая и продлится до 31 августа.
Как сообщило Министерство национальной обороны (Минобороны), зарегистрировавшиеся граждане будут приглашаться на учения военных комендатур в составе воинских частей от 3 до 10 дней в году. В ходе учений предполагается обеспечение вооружением и техникой.
В случае войны граждане, включенные в комендантские списки и получившие воинские навыки, будут помогать защищать свой город или район, охранять важные объекты в жилой среде, посты контроля, обеспечивать соблюдение комендантского часа, участвовать в процессе реквизиции имущества, следить за местностью, бороться с незаконными вооруженными формированиями или выполнять другие задачи, поставленные Литовской армией.