Министр обороны Литвы: к концу лета в военных комендатурах зарегистрируется порядка 6 000 граждан

„Когда начало началось с такой огромной волны, и мы достигли тех 3 тыс. очень быстро, то, видно, может быть 5-6 тыс. Я по-прежнему придерживаюсь этого прогноза“, – заявил в пятницу Л. Кащюнас в эфире радиостанции LRT.

Между тем, отвечая на вопрос о том, известно ли уже, сколько из этих 4 тыс. зарегистрировавшихся пригодны для комендатур, Л. Кащюнас отметил, что это выяснится после завершения регистрации, которая продлится до 31 августа этого года.

„В сентябре будет проверка“, – сказал он.

Регистрация в военные комендатуры мирного времени началась 1 мая и продлится до 31 августа.