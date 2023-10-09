Министр обороны Литвы: Израиль готов к войне на два фронта

"Израиль неоднократно воевал не только на два фронта, иногда даже на три фронта. В данном случае потребовалось время на подготовку. Поскольку "Хезболла" не активизировалась сразу после нападения "Хамаса", у Израиля было и остается это время. Я вижу, что идет мобилизационная подготовка, резервисты уже находятся на местах службы, они добираются до них – значит, Израиль практически готов к войне на два или на один фронт", – заявил сегодня А. Анушаускас радиостанции LRT.
По словам министра, в настоящее время в ближневосточном регионе только у Ирана есть возможность влиять на ситуацию в Израиле.
"Иран (...) в нынешней ситуации является практически единственным государством, имеющим инструменты и возможности для активизации "Хезболлы" и других организаций", – пояснил он.
"Уровень спекуляций пока не превышен, возможны самые разнообразные сценарии", – считает он.
Поэтому решение Вашингтона направить в Израиль авианосец «Джеральд Р. Форд» (англ. Gerald R. Ford class) и сопровождающие его военные корабли – это не только знак солидарности, считает министр. По его словам, это также является четким сигналом Ирану.
"Я считаю, что действия Соединенных Штатов Америки по отправке своих сил в регион — это не только жест доброй воли или солидарности, но и демонстрация такой стране, как Иран, что Израиль может быть защищен в случае применения и каких-либо конвенционных мер", – заверил он.
Утром 7 октября группировка "Хамас" атаковала Израиль. Террористы выпустили тысячи ракет по израильским городам и вторглись в страну. Израиль официально объявил военное положение.