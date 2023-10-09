Министр обороны Литвы: Израиль готов к войне на два фронта

"Израиль неоднократно воевал не только на два фронта, иногда даже на три фронта. В данном случае потребовалось время на подготовку. Поскольку "Хезболла" не активизировалась сразу после нападения "Хамаса", у Израиля было и остается это время. Я вижу, что идет мобилизационная подготовка, резервисты уже находятся на местах службы, они добираются до них – значит, Израиль практически готов к войне на два или на один фронт", – заявил сегодня А. Анушаускас радиостанции LRT.