Министр обороны Литвы: изменив приоритеты обороны, можно создать танковый батальон к 2035 году

"Окончательная (дата) – 2035 год вполне возможен", - сказал Л. Кащюнас журналистам в среду после встречи с президентом Гитанасом Науседой, отвечая на вопрос, как изменятся сроки создания танкового батальона, причисляемого к создаваемой дивизии.
"Конечно, это неизбежно немного растянется во времени", - признал он.
Л. Кащюнас отметил, что темпы развития танкового батальона будут зависеть от дополнительных ассигнований на нужды обороны.
"Снова, мы будем отталкиваться от финансирования обороны", - добавил министр.