Министр обороны Литвы: изменив приоритеты обороны, можно создать танковый батальон к 2035 году

Министр обороны Лауринас Кащюнас говорит, что, уделяя больше внимания приобретению систем ПВО, можно будет создать планируемый танковый батальон к 2035 году. Хотя поэтапные приобретения могут занять больше времени для создания этого потенциала, министр утверждает, что прелиминарные даты останутся прежними.