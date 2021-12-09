В четверг он встретился с главнокомандующими армиями Латвии и Литвы, генерал-лейтенантами Леонидсом Калныньшем и Вальдемарасом Рупшисом.

Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Латвии также посетил Друскининкскую погранзаставу, где ознакомился с нынешней ситуацией на границе Литвы с Беларусью, системой наблюдения за границей.

"Гибридная атака против наших границ показала, что единство стран Балтии особенно важно. Мы благодарны Латвии за поддержку в условиях кризиса", - сказал Анушаускас для пресс-релиза ВС.

"И все же сейчас мы не исключаем возможности того, что миграционный кризис на границе может быть прикрытием для действий России против Украины, поэтому одновременно нам следует искать решения по укреплению поддержки и для Украины", - сказал он.

Между тем главнокомандующие ВС во время встречи обсудили ситуацию с безопасностью региона и перспективы сотрудничества в области обороны. Они также рассмотрели возможности укрепления сотрудничества как сухопутных сил, так и сил спецопераций.

"Ситуация с безопасностью и новые вызовы, с которыми сталкиваются армии стран, только подтверждают, как важно разговаривать и искать общие решения. Взаимодействие и интегральность наших армий являются приоритетом как на тактическом, так и на операционном уровне. В ходе визита мы уделили много времени обсуждению проектов, приоритетов и совместных учений. Мы договорились обмениваться вопросами военной экспертизы при приобретении новых систем или оборудования", - сказал Рупшис.

В рамках визита состоялась и двусторонняя встреча главных унтер-офицеров ВС Литвы и Латвии, на которой обсуждались вопросы подготовки унтер-офицеров, возможности сотрудничества при организации военной подготовки унтер-офицеров и курсов повышения квалификации.

Главнокомандующие армиями Латвии и Литвы с делегациями также посетили и Силы спецопераций (ССО) ВС Литвы, где состоялось обсуждение двустороннего сотрудничества с Латвией, была представлена деятельность координационного центра ССО трех стран Балтии, вопросов региональной обороны и сотрудничества в Силах быстрого реагирования НАТО.

Как сообщают ВС Литвы, Латвия является одним из важнейших партнеров Литвы в области безопасности и обороны. Эстония, Литва и Латвия активно координируют вопросы размещения групп расширенного передового присутствия НАТО в регионе, планы обороны, тесно сотрудничают в сфере стратегической коммуникации.