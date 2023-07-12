Министр обороны Литвы: Германия должна разработать план по размещению бригады как можно скорее

"Не до конца года. Чем скорее. (...) Чтобы мы могли выделять финансирование, строить, проектировать и прочее, нам как можно скорее надо получить сам план. Конечно, что многое можно отложить, но, я думаю, что мы с министром договорились, что это следует сделать как можно скорее", – сказал А. Анушаускас журналистам после встречи с министром обороны Германии Б. Писториусом.

И все же, министр отметил, что ускорить строительство инфраструктуры, необходимой для немецкой бригады, уже невозможно.

"Меня всегда удивляет вопрос — быстрее. Я тоже говорю бетону, сохни быстрее, но быстрее он не сохнет и кирпич быстрее не кладется. Мы уже ускорили эти процессы: это разрешения на строительство, законоправки. (...) Поэтому это и есть быстрее, просто хочется конкретики, на что и как обращать внимание при реализации тех инфраструктурных проектов", — сказал он.