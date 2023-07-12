12 июля 2023 г. 12:46

Министр обороны Литвы: Германия должна разработать план по размещению бригады как можно скорее

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас говорит, что Германия должна разработать план по размещению военной бригады в Литве не до конца года, как заявил во вторник министр Борис Писториус, а скорее.

"Не до конца года. Чем скорее. (...) Чтобы мы могли выделять финансирование, строить, проектировать и прочее, нам как можно скорее надо получить сам план. Конечно, что многое можно отложить, но, я думаю, что мы с министром договорились, что это следует сделать как можно скорее", – сказал А. Анушаускас журналистам после встречи с министром обороны Германии Б. Писториусом.

И все же, министр отметил, что ускорить строительство инфраструктуры, необходимой для немецкой бригады, уже невозможно.
"Меня всегда удивляет вопрос — быстрее. Я тоже говорю бетону, сохни быстрее, но быстрее он не сохнет и кирпич быстрее не кладется. Мы уже ускорили эти процессы: это разрешения на строительство, законоправки. (...) Поэтому это и есть быстрее, просто хочется конкретики, на что и как обращать внимание при реализации тех инфраструктурных проектов", — сказал он.

Во вторник министр Германии Б. Писториус заявил, что план по размещению немецкой бригады в Литве должен быть подготовлен к четвертому кварталу этого года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии