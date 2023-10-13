Министр обороны Литвы: если бы Израиль попросил, мы бы рассмотрели вопрос о поддержке

"Надо сказать, что Израиль конкретно договаривается с государствами, высказывает свои потребности. Если бы такие потребности были высказаны Литве, то, конечно, мы бы рассмотрели такой вопрос, но пока у меня нет такой информации", – заявил А. Анушаускас в эфире передачи LRT "Тема дня" (Dienos tema).
Утром 7 октября палестинская исламистская группировка "Хамас" начала атаку на Израиль. Террористы выпустили тысячи ракет по израильским городам и вторглись в страну. Израиль официально объявил военное положение.
Террористы "Хамас" устроили массовые убийства израильских мирных жителей в приграничных районах и на музыкальном фестивале в субботу. Более 1 200 человек были убиты, около 3 000 получили ранения, 150 человек были похищены и вывезены в сектор Газа.