Министр обороны Литвы: если бы Израиль попросил, мы бы рассмотрели вопрос о поддержке

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Израиль сейчас ведет переговоры со своими союзниками о конкретной поддержке, но Литва пока не получала подобных просьб. По словам министра, в случае обращения Израиля с просьбой о поддержке, она будет рассмотрена.

"Надо сказать, что Израиль конкретно договаривается с государствами, высказывает свои потребности. Если бы такие потребности были высказаны Литве, то, конечно, мы бы рассмотрели такой вопрос, но пока у меня нет такой информации", – заявил А. Анушаускас в эфире передачи LRT "Тема дня" (Dienos tema).

Утром 7 октября палестинская исламистская группировка "Хамас" начала атаку на Израиль. Террористы выпустили тысячи ракет по израильским городам и вторглись в страну. Израиль официально объявил военное положение.

Террористы "Хамас" устроили массовые убийства израильских мирных жителей в приграничных районах и на музыкальном фестивале в субботу. Более 1 200 человек были убиты, около 3 000 получили ранения, 150 человек были похищены и вывезены в сектор Газа.

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