Министр обороны Литвы: до сентября планируем заключить контракт на дополнительную систему ПВО средней и малой дальности

„Приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности – сейчас я не могу и не хочу говорить, какой системы, потому что переговоры продолжаются. Но к сентябрю будет решение, будет договор“, - во вторник в Алитусе сообщил журналистам Л. Кащюнас.

„У нас есть одна батарея (системы). В 2026 году в рамках текущего бюджета прибудет вторая батарея. И сейчас мы начнем закупку третьей батареи системы ПВО средней дальности, которая будет доставлена в 2027-2028 годах“, - подчеркнул он.