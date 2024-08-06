Министр обороны Литвы: до Нового года не осталось свободных мест на курсы обучения на операторов дронов

„Места на курсы обучения на операторов дронов настолько заполнены, что придется задуматься, где взять новые места. У нас есть первоначальный потенциал, мы можем подготовить базовый курс обучения на операторов дронов — около 1 тыс. человек в год. Мы видим, что до нового года все места уже заполнены“, – сообщил Л. Кащюнас в эфире радиостанции LRT во вторник.