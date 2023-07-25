Министр обороны Литвы: давайте не будем бояться своей тени и перестанем танцевать под дезинформацию

В целом, по мнению министра, литовцам следует перестать "танцевать под дезинформационные сообщения".
"Эстония огораживается, а мы? Латвия строит, а мы где? Польша перебрасывает, а почему мы? Пожалуй, самые часто задаваемые вопросы на данный момент. На вагнеровской эмблеме есть череп – ой как страшно... Таких эмблем можно сделать больше, но как это меняет обеспечение наемников боеприпасами (нет), тяжелой техникой (оставили в РФ) и, наконец, мозгами (никогда не было)? Лукашенко еле сдерживает Пригожина, а Путин еле сдерживает Лукашенко? Да? Вы поверили?", - пошутил министр в своем личном аккаунте в Facebook.
По словам А. Анушаускаса, возможности и огневая мощь Литовской армии, не говоря уже о союзниках, существенно изменились. По словам министра, в настоящее время у Литвы есть реальные возможности одновременного уничтожения с бронетехники нескольких сотен бронированных и небронированных целей.
"Вплоть до танков", - подчеркнул А. Анушаускас.
"Военная мобильность и способность быстрой перевозки боеприпасов и других военных грузов увеличились в несколько раз, в этом году значительно расширяются наши возможности по поражению ближних целей в воздухе, мы значительно увеличили количество боеприпасов и других необходимых запасов… Наконец, не будем забывать, что мы являемся частью оборонной системы всего альянса НАТО", - подчеркнул министр.
А. Анушаускас также отметил, что в Литве постоянно, рядом с агрессором, находятся в боевой готовности и готовы действовать батальоны быстрого реагирования.
"(В Литве – ELTA) воинские части находятся в 20, 30, 40, 50, 80 км от границы потенциального агрессора. Так что, по сути, у границы дежурят наши батальоны быстрого реагирования повышенной готовности, не говоря уже о других воинских частях, Силах специальных операций. Не стоит забывать и об американских союзниках, которые вместе с нашими солдатами находятся в 15-20 км от границы в полевых лагерях Пабрадского полигона", - говорит А. Анушаускас.
"Поэтому давайте перестанем бояться собственной тени и постараемся хотя бы не недооценивать возможности нашей армии, которая в ближайшие 1-3 года создаст дополнительные или совершенно новые возможности – HIMARS, NASAMS, радиоэлектронной борьбы и т. д.", - сказал А. Анушаускас.