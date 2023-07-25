Министр обороны Литвы: давайте не будем бояться своей тени и перестанем танцевать под дезинформацию

В целом, по мнению министра, литовцам следует перестать "танцевать под дезинформационные сообщения".

"Эстония огораживается, а мы? Латвия строит, а мы где? Польша перебрасывает, а почему мы? Пожалуй, самые часто задаваемые вопросы на данный момент. На вагнеровской эмблеме есть череп – ой как страшно... Таких эмблем можно сделать больше, но как это меняет обеспечение наемников боеприпасами (нет), тяжелой техникой (оставили в РФ) и, наконец, мозгами (никогда не было)? Лукашенко еле сдерживает Пригожина, а Путин еле сдерживает Лукашенко? Да? Вы поверили?", - пошутил министр в своем личном аккаунте в Facebook.

По словам А. Анушаускаса, возможности и огневая мощь Литовской армии, не говоря уже о союзниках, существенно изменились. По словам министра, в настоящее время у Литвы есть реальные возможности одновременного уничтожения с бронетехники нескольких сотен бронированных и небронированных целей.

"Вплоть до танков", - подчеркнул А. Анушаускас.