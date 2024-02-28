Министр обороны Литвы: часть общества не чувствует дыхания угрозы

"Видимо, часть общества все-таки не чувствует дыхания угрозы. Это неправильно, потому что (…) рассматривая угрозы в перспективе, которые могут измениться, нам необходимо наращивать наши возможности в течение определенного периода времени. Если мы начнем строить и создавать все это только перед лицом реальной угрозы, то будет просто поздно", - сказал журналистам во вторник А. Анушаускас.
"Нам необходимо развивать запланированные мощности здесь и сейчас. Поэтому необходимо увеличить финансирование обороны уже сейчас", - подчеркнул А. Анушаускас.
Министр также отметил, что Литве важно инвестировать не только в национальную оборону, но и увеличивать поддержку, оказываемую Украине.
"Пока Украина держит фронт, кажется, что все находится где-то далеко, за тысячу километров, и, может быть, это касается нас, но не совсем напрямую. (…) Страны обсуждают выделение 0,25 проц. (ВВП – ELTA) на поддержку Украины. Это увеличило бы нашу текущую поддержку в полтора раза. Для этого тоже нужен ресурс", - сказал А. Анушаускас.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу информационного агентства BNS компанией Vilmorus, новый налог на оборону поддерживает лишь одна пятая часть населения.