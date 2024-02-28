Министр обороны Литвы: часть общества не чувствует дыхания угрозы

"Видимо, часть общества все-таки не чувствует дыхания угрозы. Это неправильно, потому что (…) рассматривая угрозы в перспективе, которые могут измениться, нам необходимо наращивать наши возможности в течение определенного периода времени. Если мы начнем строить и создавать все это только перед лицом реальной угрозы, то будет просто поздно", - сказал журналистам во вторник А. Анушаускас.

"Нам необходимо развивать запланированные мощности здесь и сейчас. Поэтому необходимо увеличить финансирование обороны уже сейчас", - подчеркнул А. Анушаускас.

Министр также отметил, что Литве важно инвестировать не только в национальную оборону, но и увеличивать поддержку, оказываемую Украине.