Министр обороны Литвы: будет подписано дополнительное межгосударственное соглашение с Германией

"Соглашение, который определяет другие условия – юридические, налоговые, трудовые и многое другое, что необходимо установить в соглашении", – заявил журналистам в среду А. Анушаускас после закрытого заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"Межгосударственное соглашение позволит определить более конкретные условия и в большей степени то, что связано именно с пребыванием гражданских лиц – семей военнослужащих – в Литве", – отметил он. Как ранее сообщало министерство, такое соглашение планируется внести в Сейм на ратификацию во второй половине следующего года.

При этом план передислокации бригады, который планировалось подписать до 22 декабря, будет завершен раньше, говорит А. Анушаускас, – во время визита 19 декабря. Тогда, отметил глава Минобороны, прояснятся и некоторые подробности плана – стоимость финансирования, сроки, конкретные места дислокации и т. д.