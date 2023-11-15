Министр обороны Литвы: будет подписано дополнительное межгосударственное соглашение с Германией

"Соглашение, который определяет другие условия – юридические, налоговые, трудовые и многое другое, что необходимо установить в соглашении", – заявил журналистам в среду А. Анушаускас после закрытого заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).
"Межгосударственное соглашение позволит определить более конкретные условия и в большей степени то, что связано именно с пребыванием гражданских лиц – семей военнослужащих – в Литве", – отметил он. Как ранее сообщало министерство, такое соглашение планируется внести в Сейм на ратификацию во второй половине следующего года.
При этом план передислокации бригады, который планировалось подписать до 22 декабря, будет завершен раньше, говорит А. Анушаускас, – во время визита 19 декабря. Тогда, отметил глава Минобороны, прояснятся и некоторые подробности плана – стоимость финансирования, сроки, конкретные места дислокации и т. д.
"Тогда уже будет известно больше деталей. Сейчас ведутся переговоры – поэтому воздержусь от подробностей", – сказал он.
В среду КНБО обсудил готовность Литвы разместить у себя немецкую воинскую часть размером с бригаду. По словам председателя комитета Лауринаса Кащюнаса, "все выглядит очень солидно".
"И план, объявленный самими немцами, и эти цифры, и сложность бригады, исполнители, подготовка... Это действительно то, к чему мы стремимся", – сказал Л. Кащюнас после встречи.
"Естественно, еще много неизвестных. Переговоры еще ведутся", – добавил он.