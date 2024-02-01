Министр обороны Литвы: белорусский милиционер проживал в Литве, потому что не сработала система контроля

"Я не знаю, почему эта система контроля не сработала. В любом случае это должно было сработать, потому что в свое время фиксировалось, кто участвует в преследовании граждан в Беларуси, чтобы не выдавать им визы и включить в эти списки людей, подпадающих под санкции", – прокомментировал А. Анушаускас журналистам в четверг.

"Но в данном случае этот механизм не сработал. Действительно это выглядит очень досадно", – посетовал министр.

А. Анушаускас также признает, что при проверке и выдаче разрешений на временное проживание и работу в Литве процедуры зачастую выполняются автоматически.

"Если какие-то данные не найдены, то, возможно, таких данных о нем вообще не было, то просто выдается разрешение, не вникая, потому что в Литве сейчас работают 100 тыс. иностранных граждан, может и больше", – сказал министр.