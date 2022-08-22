"Линия фронта пока стабильна, пожалуй, можно считать переломным моментом то, что эта линия фронта едва ли не месяц меняется минимально, происходит перераспределение сил с обеих сторон на разные участки фронта. И я вижу, что те операции, которые проводятся в Крыму, показывают возросшие возможности украинцев, - заявил в понедельник журналистам Анушаускас. - И это продвижение вперед в проведении подобных операций на оккупированных территориях может реально помочь украинской армии в будущих операциях".

На этой неделе британская разведка заявила, что после нескольких пожаров и взрывов на военных объектах в аннексированном Россией Крыму ситуация с безопасностью на этой территории явно ухудшилась и должна вызывать все большую озабоченность у российского руководства.

На прошлой неделе в оккупированном Крыму почти ежедневно гремели взрывы: Украина заявила, что нанесены удары по базе российской военизированной группировки "Вагнер", а также по мосту возле оккупированного города Мелитополя. Сообщалось также об ударах по крупнейшей базе оккупационной авиации Бельбек в Севастополе, а также по городу Керчь.

В минувшие выходные взрывы были зафиксированы в Евпатории и Бахчисарае.