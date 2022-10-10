Министр обороны: Литва закупит восемь систем HIMARS у США

"Договор - американцы практически на 90% заверили, что это произойдет до начала декабря. Это отдельная система и восемь пусковых установок, пусковые системы", - сообщил BNS А. Анушаускас.

Системы доставлять в Литву в 2025 году.

Министр сообщил, что Латвия и Эстония также закупают по шесть систем HIMARS.

На прошлой неделе правительство увеличило расходы на оборону до 148 млн евро. А. Анушаускас сообщил, что на системы HIMARS будет выделено около 60 млн евро.

Также будут закуплены бронированные внедорожники JLTV, радары средней дальности амуниция.

США передала эти системы Украине после российского вторжения.