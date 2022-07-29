"С министром Алексеем Резниковым мы обсудили вопросы военной помощи и обучения украинских военных, а также все, что увеличивает возможности Украины отразить агрессию России", - сказал А.Анушаускас.
По словам А. Анушаускаса, к уже переданным двадцати бронетранспортерам M113 Литва передаст украинцам дополнительно еще десять, а также имитационные патроны, взрывпакеты, дымовые гранаты.
Во время встречи министры обсудили возможность обучения украинских военных в Литве.
"Дополнительная военная помощь Литвы вскоре поступит в Украину. Страна получает много броневиков M113, поэтому мы можем обучить украинских механиков или их инструкторов. Предлагаем также обучить специалистов по разминированию. Мы проявляем гибкость и помогаем чем только можем, конечно, с учетом выказанных Украиной потребностей", - сказал А. Анушаускас.
Оба министра участвовали также во встрече президентов стран Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, на которой обсуждались направления дальнейшего сотрудничества.
Оказанная до сих пор Литвой Украине военная помощь охватывает системы воздушной защиты Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и каски, минометы 120 мм калибра, стрелковое оружие, амуницию, тепловизоры, дроны, противодронное оружие, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, грузовики, вездеходы, а также беспилотник Bayraktar TB2 с амуницией, который был куплен на деньги, собранные гражданами, говорится в сообщении Министерства охраны края.
До сих пор Литва оказала Украине военную помощь на сумму 123 млн. евро.
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