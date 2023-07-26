Министр обороны: Литва уже оказала Украине военную помощь на 460 млн евро

"С начала войны до сегодняшнего дня оказана помощь на 460 млн евро. Это основная часть помощи Литвы", – во вторник сказал министр на встрече, организованной Комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне.
"Это вооружение, военная поддержка, проводимая подготовка солдат. В этом году подготовлено почти тысяча украинцев", – сказал министр национальной обороны, имея в виду последнюю инициативу Литвы.
"Последний проект — формирование Украинской саперной коалиции", — сказал А. Анушаускас.
Министр также напомнил политикам и чиновникам, участвовавшим в заседании КНБО, о дальнейшей поддержке Украины со стороны Литвы.
"Мы получили одобрение ГСО на трехлетний план военной поддержки Украины, предусматривающий помощь в размере 200 млн евро. Это, подчеркиваю, бюджетные средства. Сюда не входит вооружение, поставляемое со складов. Найдено устойчивое финансирование— из средств Европейского фонда мира, в качестве компенсации за ранее оказанную военную поддержку", — сказал А. Анушаускас.
В среду КНБО обсуждает подписанное год назад соглашение парламентских партий по обороне.
В документе предусмотрены три основных направления деятельности: укрепление Литовской армии и международных гарантий безопасности и обороны, подготовка государства к вооруженной обороне и ответ на гибридные атаки. Предполагаемый срок действия соглашения – до 2030 г.