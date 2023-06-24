Министр обороны: Литва следит за ситуацией в России, если потребуется, сменим степень боевой готовности

"Мы следим за ситуацией, решения пока не принимаем. Однако если ситуация изменится, станет сложнее – могут быть приняты решения, да и сама армия может повысить степень боевой готовности", – сказал Анушаускас, комментируя беспорядки в России, вызванные наемниками "Вагнера".
"Все будет зависеть от развития ситуации", – прибавил министр.
Литовская армия отмечает, что нынешняя ситуация такова, что ничего предпринимать не требует.
Пресс-секретарь командарма Литвы майор Рута Монтвиле сказала, что за ситуацией наблюдают, пока нет необходимости предпринимать какие-то решения.
Как сказал Анушаускас, действия главы "Вагнера" Евгения Пригожина вызывают нестабильность в России.
"Действия Пригожина означают большую нестабильность в России – в стране-агрессоре. Я думаю, что это означает улучшение ситуации в Украине. Нам, как соседям России, нужно внимательно следить за ситуацией", – заметил министр.
По мере роста напряжения, считает министр, в военных структурах России усилится движение.
"Когда происходят внутренние беспорядки, бывают стандартные процедуры, пытаются активизировать все военные структуры, повысить их готовность, поскольку есть желание напрямую контролировать их", – сказал он.
Чем для России закончатся беспорядки, вызванные наемниками "Вагнера", по словам Анушаускаса, пока рано говорить. Но, заметил он, непохоже, чтобы действия Пригожина были коммуникационным трюком.
"Недоверие к командованию России или к самому Путину достаточно сильное. Это необязательно фейк", – сказал министр.
Однако, по его словам, сложно сказать, чем все это закончится.
"Слишком много неизвестных, чтобы делать четкие прогнозы. Однако каждое внутреннее потрясение опасно для власти. Какой бы она ни была", – сказал Анушаускас.
Поэтому, считает он, Владимиру Путину есть о чем беспокоиться.
"Всегда возникает вопрос надежности сил, которые Путин может концентрировать, сплачивать вокруг себя", – обобщил министр.