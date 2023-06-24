Министр обороны: Литва следит за ситуацией в России, если потребуется, сменим степень боевой готовности

"Мы следим за ситуацией, решения пока не принимаем. Однако если ситуация изменится, станет сложнее – могут быть приняты решения, да и сама армия может повысить степень боевой готовности", – сказал Анушаускас, комментируя беспорядки в России, вызванные наемниками "Вагнера".

"Все будет зависеть от развития ситуации", – прибавил министр.

Литовская армия отмечает, что нынешняя ситуация такова, что ничего предпринимать не требует.

Пресс-секретарь командарма Литвы майор Рута Монтвиле сказала, что за ситуацией наблюдают, пока нет необходимости предпринимать какие-то решения.

Как сказал Анушаускас, действия главы "Вагнера" Евгения Пригожина вызывают нестабильность в России.

"Действия Пригожина означают большую нестабильность в России – в стране-агрессоре. Я думаю, что это означает улучшение ситуации в Украине. Нам, как соседям России, нужно внимательно следить за ситуацией", – заметил министр.

По мере роста напряжения, считает министр, в военных структурах России усилится движение.