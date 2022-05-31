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Литва рассматривает возможность приобретения турецких боевых беспилотников "Байрактар", заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Приобретение боевых беспилотников в планах, возможно, что будет и "Байрактар". Я сейчас не хочу детализировать все планы", – сказал Анушаускас журналистам в пятницу.

По словам политика, Литва регулярно обновляет свои планы военных закупок "с учетом уроков украинской войны".

"То, что раньше казалось неубедительным или непригодным для использования в наших условиях, очень сильно меняется, меняется подход", — сказал министр.

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На прошлой неделе жители Литвы пожертвовали 5 млн евро на покупку беспилотника "Байрактар" для Украины. Кампания была инициирована телеканалом Laisvės TV под руководством публициста Андрюса Тапинаса.

Заместитель министра обороны Вилюс Семяшка во вторник отправился в Турцию для переговоров о покупке беспилотника. После сделки оружие будет доставлено в Литву, а затем передано Киеву.

Министерство обороны ранее заявляло о планах приобретения американских боевых беспилотников Switchblade.

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