"Приобретение боевых беспилотников в планах, возможно, что будет и "Байрактар". Я сейчас не хочу детализировать все планы", – сказал Анушаускас журналистам в пятницу.
По словам политика, Литва регулярно обновляет свои планы военных закупок "с учетом уроков украинской войны".
"То, что раньше казалось неубедительным или непригодным для использования в наших условиях, очень сильно меняется, меняется подход", — сказал министр.
На прошлой неделе жители Литвы пожертвовали 5 млн евро на покупку беспилотника "Байрактар" для Украины. Кампания была инициирована телеканалом Laisvės TV под руководством публициста Андрюса Тапинаса.
Заместитель министра обороны Вилюс Семяшка во вторник отправился в Турцию для переговоров о покупке беспилотника. После сделки оружие будет доставлено в Литву, а затем передано Киеву.
Министерство обороны ранее заявляло о планах приобретения американских боевых беспилотников Switchblade.
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