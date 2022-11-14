По его словам, Вильнюс передал 10 самоходных минометов и две бронемашины управления огнем.
"Партия военной помощи Украине уже прибыла в пункт назначения. (...) Литва выполняет свои обязательства, и сейчас в Украину отправлено 62 бронетранспортера М113 различного назначения", - написал Анушаускас на своей странице в Facebook.
26 сентября стало известно, что в Украину прибыли 50 подаренных Литвой бронемашин М113.
Как ранее заявляло Министерство обороны, литовская военная помощь, уже предоставленная Украине, также включает системы ПВО Stinger, противотанковые средства, 120-тимиллиметровые минометы, бронежилеты и каски, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, дроны, антидроны, радары наблюдения, грузовики, внедорожники и др. в соответствии с заявленными потребностями Украины.
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