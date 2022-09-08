Министр обороны: Литва направила Украине гаубицы из своего резерва

"105-миллиметровые гаубицы М50/М101, находившиеся в резерве литовской армии, отправились в Украину", - сообщил министр в среду в Facebook.
По его словам, общая военная поддержка Литвы Украине после отправки этой и следующей запланированной партий составит около 180 млн евро.
"Ведутся переговоры с другими государствами о пополнении арсенала Вооруженных сил Литвы", — сказал Анушаускас.
Литва передала Украине около 20 бронетранспортеров М113.
Анушаускас в конце августа упомянул, что будет передано еще 10 таких БТР, также предполагается предоставить Украине имитационные патроны, взрывпакеты и дымовые гранаты.
Военная поддержка Литвы Украине на сегодняшний день включает системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, грузовики, внедорожники. Также - беспилотник Bayraktar TB2 с боезапасом, купленный на собранные гражданами деньги.
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