aA
Литва отправила Украине из своего резерва гаубицы калибра 105 мм, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Министр обороны: Литва направила Украине гаубицы из своего резерва
© DELFI / Kiril Čachovskij

"105-миллиметровые гаубицы М50/М101, находившиеся в резерве литовской армии, отправились в Украину", - сообщил министр в среду в Facebook.

По его словам, общая военная поддержка Литвы Украине после отправки этой и следующей запланированной партий составит около 180 млн евро.

"Ведутся переговоры с другими государствами о пополнении арсенала Вооруженных сил Литвы", — сказал Анушаускас.

Литва передала Украине около 20 бронетранспортеров М113.

Статьи по теме:
США расширили морские перевозки для доставки оружия Украине
Южная Корея поставит Польше около 400 танков и гаубиц

Анушаускас в конце августа упомянул, что будет передано еще 10 таких БТР, также предполагается предоставить Украине имитационные патроны, взрывпакеты и дымовые гранаты.

Военная поддержка Литвы Украине на сегодняшний день включает системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, грузовики, внедорожники. Также - беспилотник Bayraktar TB2 с боезапасом, купленный на собранные гражданами деньги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Новый пакет американской помощи Украине. ВСУ вооружают для наступления?

Новый пакет американской военной помощи Украине...

США передадут Украине вооружения еще на 775 миллионов долларов

Новый пакет военной помощи Украине включит боеприпасы...

TOP новостей

Экономист: даже те, у кого в Литве есть деньги, потихоньку начинают их экономить

Газовый шантаж, организованный Россией, может...

Министр: жители могут получать компенсацию за отопление независимо от того, как они отапливают свое жилье

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене...

Глава Соцмина: ищут помещения для размещения беженцев из Украины

Министерство социальной защиты и труда Литвы ищет...

Новое оборудование на дорогах: у обочины загорелся красный свет - тормози

О выбегающих на дорогу животных водителей будет...

Вице-министр: без победы Украины безопасности в Европе не будет

Евроатлантическое сообщество должно поддерживать...