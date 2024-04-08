Министр обороны: Литва и Германия все еще обсуждают вопрос о распределении 800 млн евро

"800 млн евро — это то направление, которое мы рассматриваем как возможную сумму, которая потребуется для всего этого большого проекта. Без сомнения, мы все еще находимся в этом процессе, и в равной степени находимся в процессе распределения затрат. Когда эти затраты будут распределены, тогда будет легче ответить на этот вопрос", – заявил журналистам в понедельник Л. Кащюнас.
"Начальная группа управления, которая уже прибыла, будет самостоятельно искать аренду в Вильнюсе. Это и является решением. Мы будем гибкими, прислушиваясь к потребностям немцев, оценивая наши возможности, и сделаем все для решения этих проблем", – говорит министр.
Однако от ответа на вопрос, которая из сторон будет оплачивать размещение остальных немецких солдат в Литве, Л. Кащюнас пока воздерживается.
"Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, есть еще некоторые вопросы для обсуждения. Эти подробности станут известны очень скоро. Тогда и обнародуем распределение затрат. Потому что сейчас это все равно не отобразит всю картину затрат, которую вы хотите видеть", – сказал министр национальной обороны Литвы.
В понедельник в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Как сообщает Министерство национальной обороны (Минобороны), первоначальный штабной элемент, который вырастет к концу года, поможет с переброской немецких солдат в страну.
Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.