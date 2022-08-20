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Литва готовит новые поставки военной помощи Украине, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.
Arvydas Anusauskas
Arvydas Anusauskas
© DELFI / Julius Kalinskas

Как сообщил министр в Facebook в субботу, готовятся две новые поставки, о которых обещают сообщить более подробно после завершения подготовки.

"Страны готовят или отправляют новые партии военной поддержки в Украину. Готовится и Литва, о чем будет объявлено после завершения подготовки. Это будут 29-я и 30-я поставки из Литвы, если считать с февраля", — говорит А. Анушаускас.

Он напоминает, что самый значительный пакет военной помощи - из США - на 775 миллионов долларов США, ее предоставляют и Германия, Великобритания и другие страны.

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Литва передала Украине около 20 бронемашин М113, ранее А. Анушаускас упомянул, что будет передано еще 10, также предполагается обеспечить Украину имитационными патронами, взрывпакетами и дымовыми шашками.

До сих пор литовская военная помощь, оказываемая Украине, включала в себя системы ПВО "Стингер", противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, противодронное оружие, бронетранспортеры M113, грузовики, вездеходы. Также - беспилотник Bayraktar TB2 с боезапасом, купленный на деньги, собранные гражданами страны.

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