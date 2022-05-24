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Литва готова принять украинских военных для реабилитации и лечения, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.
Министр обороны: Литва готова принять украинских военных на реабилитацию
© Reuters / Scanpix

"В ближайшие недели Литва примет на реабилитацию украинских солдат. Система здравоохранения Литвы готова принять на лечение раненых военнослужащих", - говорится в распространенном во вторник заявлении главы министерства.

Он сказал это после дистанционной встречи министров обороны стран, поддерживающих Украину в борьбе с российским вторжением.

По словам Анушаускаса, украинских военных готова принять Военно-медицинская служба Вооруженных сил Литвы.

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Министр также заверил, что Литва готова организовывать различные тренинги и курсы для украинских солдат и продолжит предоставлять военную технику.

"Мы должны работать вместе, чтобы как можно скорее закончить войну в Украине, и Украине, которая показала свою силу, надо всячески помогать. Обучение украинских солдат использованию западной военной техники в настоящее время является первоочередной задачей", - сказал Анушаускас.

"Также в ответ на просьбы Украины увеличить их возможности по разминированию, чтобы освобожденные от оккупантов территории снова стали безопасными для мирных жителей, Вооруженные силы Литвы готовы провести обучение саперов и обеспечить подготовленных специалистов индивидуальными средствами разминирования", - сказал он.

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