"Необходимо поддерживать Украину всеми средствами, Литва готова сделать это, включая и передачу Украине летального оружия", - сказал в воскресенье министр обороны в Рукле.
Он не конкретизировал, какое вооружение Литва передаст Украине.
"Сейчас я не отвечу конкретно, это дело многостороннего соглашения, потому что включается несколько государств, не только передающее и получающее государство, но и государство-производитель и поставщик", - сказал Анушаускас.
О готовности Литвы передать Украине летальное оружие Анушаускас заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, прибывшей посетить военных своей страны в Рукле.
Это первый ее визит за рубеж после того, как в декабре приступило к работе новое правительство Германии во главе с левыми.
Визит проходит в условиях царящей в Центральной и Восточной Европе напряженности из-за России. Она в последнее время стянула около ста тысяч военнослужащих к границе с Украиной.
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