Министр обороны: Литва должна помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

"Направление правильное. (…) В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - в четверг в Сейме журналистам сказал министр.

"Никто конечно не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, как я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы", - добавил Л. Кащюнас.