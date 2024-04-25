2024.04.25 12:20

Министр обороны: Литва должна помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Volodymyras Zelenskis ir Laurynas Kasčiūnas
Volodymyras Zelenskis ir Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Ukrainos Prezidentūros nuotr.

Министр обороны Лауринас Кащюнас признает, что необходимо подумать о том, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. По словам министра, Литва пока не рассматривает конкретные меры для этого и следит за тем, какие решения примет Польша.

"Направление правильное. (…) В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", - в четверг в Сейме журналистам сказал министр.

"Никто конечно не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, как я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы", - добавил Л. Кащюнас.

Точное количество украинцев призывного возраста в Литве пока определить сложно, признает министр.

На этой неделе Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом, в соответствии с законодательством, опубликованным в среду. Пока неясно, в какой степени и на какой период будет применяться эта мера.

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