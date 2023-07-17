17 июля 2023 г. 08:53

Министр обороны: литовской дивизии нужен танковый батальон из 40 боевых машин

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
"Усиливая наши возможности и создавая дивизию, мы одновременно укрепляем нашу оборону и претворяем в жизнь планы НАТО", - сказал А. Анушаускас в эфире передачи "Неделя" канала LRT.

"Например, при создании дивизии ей нужен танковый батальон, который усилит ее мощь, маневренность. В данном случае мы над этим работаем, не секрет, что армия проводит такие оценки. И, наконец, я думаю, что по поводу приобретений будет принято политическое решение", - пояснил министр обороны.

По его словам, танковый батальон должен состоять не менее чем из 40 боевых машин.

Arvydas Anušauskas

"Я говорю о батальоне, батальон состоит из нескольких десятков танков. Это может быть 40 боевых машин", - сказал А. Анушаускас.

"Впервые в современной Литве будет реализован такой проект, потому что танки у нас были только до 1940 года", - добавил министр.

Командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис в мае объявил, что в Литве будет создана легкая пехотная дивизия, состоящая из трех бригад, а также будет создан танковый батальон.

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