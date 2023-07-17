Министр обороны: литовской дивизии нужен танковый батальон из 40 боевых машин

"Например, при создании дивизии ей нужен танковый батальон, который усилит ее мощь, маневренность. В данном случае мы над этим работаем, не секрет, что армия проводит такие оценки. И, наконец, я думаю, что по поводу приобретений будет принято политическое решение", - пояснил министр обороны.

По его словам, танковый батальон должен состоять не менее чем из 40 боевых машин.

"Я говорю о батальоне, батальон состоит из нескольких десятков танков. Это может быть 40 боевых машин", - сказал А. Анушаускас.

"Впервые в современной Литве будет реализован такой проект, потому что танки у нас были только до 1940 года", - добавил министр.