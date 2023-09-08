Министр обороны: каждый новый объект военной инфраструктуры способствует безопасности страны

Сообщается, что начавшиеся строительные работы направлены на создание инфраструктуры, необходимой для размещения сил быстрого реагирования НАТО чрезвычайно высокой готовности. Развитие инфраструктурных проектов поддержки принимающей страны является одним из главных приоритетов Министерства обороны, что обеспечивает необходимые условия для более быстрого, эффективного и удобного размещения союзников в Литве.

"После реализации этого проекта, а также проектов, разрабатываемых сейчас на Руднинкском полигоне, Литва будет иметь подходящую военную инфраструктуру. Каждый новый проект военной инфраструктуры способствует сдерживанию. Вместе с коллективной обороной это является важнейшими приоритетами национальной обороны Литвы", - подчеркнул министр обороны А. Анушаускас, представляя проект.

Указывается, что после завершения этого проекта полигон им. генерала С. Жукаускаса станет одним из самых современных в странах Балтии и сможет принимать 2,5 тыс. солдат. Поправки в законы создали условия для быстрого прибытия союзников: срок выдачи разрешений на въезд в Литву воинских частей и грузов составляет 3-5 рабочих дней, а в случае угрозы силы быстрого реагирования НАТО могут войти в Литву в течение 24 часов. В мирное время этой инфраструктурой будут пользоваться литовские и союзные солдаты.