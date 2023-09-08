Министр обороны: каждый новый объект военной инфраструктуры способствует безопасности страны

Сообщается, что начавшиеся строительные работы направлены на создание инфраструктуры, необходимой для размещения сил быстрого реагирования НАТО чрезвычайно высокой готовности. Развитие инфраструктурных проектов поддержки принимающей страны является одним из главных приоритетов Министерства обороны, что обеспечивает необходимые условия для более быстрого, эффективного и удобного размещения союзников в Литве.
"После реализации этого проекта, а также проектов, разрабатываемых сейчас на Руднинкском полигоне, Литва будет иметь подходящую военную инфраструктуру. Каждый новый проект военной инфраструктуры способствует сдерживанию. Вместе с коллективной обороной это является важнейшими приоритетами национальной обороны Литвы", - подчеркнул министр обороны А. Анушаускас, представляя проект.
Указывается, что после завершения этого проекта полигон им. генерала С. Жукаускаса станет одним из самых современных в странах Балтии и сможет принимать 2,5 тыс. солдат. Поправки в законы создали условия для быстрого прибытия союзников: срок выдачи разрешений на въезд в Литву воинских частей и грузов составляет 3-5 рабочих дней, а в случае угрозы силы быстрого реагирования НАТО могут войти в Литву в течение 24 часов. В мирное время этой инфраструктурой будут пользоваться литовские и союзные солдаты.
"НАТО – гарант нашей безопасности. С помощью этого проекта мы улучшим условия размещения и тренировок союзников, которые нас усиливают. При этом литовский солдат почувствует, как улучшаются условия его службы, а он является главным защитником Литвы", - сказал командующий Управлением обучения и доктрин Литовской армии бригадный генерал Модестас Петраускас.
Всего в проекте запланировано 13 объектов, основные 9 находятся в стадии строительства: казармы, столовая, зоны обучения и отдыха, тренировок, складирования, здания технического ремонта, вертолетные площадки, псарни, а также дороги военного городка и инженерные сети.
Ожидается, что строительные работы будут завершены к концу 2025 года, а здания будут сданы в эксплуатацию в 2026 году. Общая стоимость строительных работ составляет более 150 млн. евро.
Проект финансируется: НАТО и Министерством обороны Литовской Республики. Проект реализуется через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам, строительные работы осуществляет ЗАО "Merko statyba".