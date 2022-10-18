"У нас есть планы, у нас есть вооружение, у нас есть обмундирование, но я, конечно, не буду называть конкретные цифры. Но и над этим надо поработать, потому мобилизационная система у нас существует, есть подготовка резерва, но нам нужно обеспечить себя и боеприпасами, поэтому закупки организуются таким образом, чтобы у нас было и оружие, и боеприпасы. Потому что оружие без боеприпасов было бы просто палкой. Такую ситуацию мы себе не пожелали бы", - во вторник журналистам сказал А. Анушаускас.

По словам министра, после передачи Украине имеющейся тяжелой техники Литва и США подписали договор об ускоренных поставках по закупке бронированных внедорожников. Поэтому, отмечает он, резервисты будут оснащены тяжелой техникой.

"У резервистов не было бы недостатка в вооружении, речь идет о тяжелой технике, которую, например, мы передаем украинцам (...). Необходимость диктует это решение, и мы должны это компенсировать. Мы компенсируем это более быстрыми закупками. Сегодня уже объявлено, что подписан контракт на закупку бронированных внедорожников, и мы с американцами договорились об ускоренной поставке", - указал А. Анушаускас.

Отвечая на вопрос, сколько граждан будет призвано в случае объявления мобилизации, число А. Анушаускас не назвал, но, отметил он, подготовленный план является детальным.

"Составлены мобилизационные планы, и в них предусмотрено, кто какие задачи выполняет, кто и куда вовлекается дополнительно. Они очень детальные", - сказал министр.