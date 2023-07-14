Министр обороны: главное послание Байдена литовцам и украинцам – "не опускать руки"

"Нам удалось отвоевать свою независимость, восстановить государство – это пример для демократических государств, что, не опуская руки, защищая свои ценности и страну, все же достижимы те цели, за которые сейчас гибнут украинцы", - заявил в четверг радио LRT А. Анушаускас.

По словам министра, очень важным акцентом в речи Дж. Байдена было то, что Вашингтон никогда не признавал оккупацию территорий Литвы, а также и Украины.

"Я думаю, что очень важным является заявление о том, что США не только не признали оккупацию Литвы, но и сравнивают ее с ситуацией в Украине – что они никогда не признают оккупацию определенных частей территории Украины", - подчеркнул министр.

В среду президент США Дж. Байден выступил с публичной речью в Вильнюсском университете.

В своей исторической речи лидер США, участвовавший в саммите НАТО, уделил большое внимание истории Литвы и подчеркнул обязательства американцев перед Литвой.