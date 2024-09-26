Министр обороны Германии Писториус: Украина – это только начало для путинской России

„Все это не оставляет сомнений: для путинской России Украина – это только начало. Уже сегодня Россия пытается использовать гибридные средства, чтобы подорвать единство наших обществ, Европейского союза и НАТО. Настоящий враг Путина – давайте будем честными – это наш свободный и независимый демократический образ жизни. Он этого боится, дамы и господа“, - подчеркнул он.

„Преследуя свои имперские цели по восстановлению гегемонии России над большей частью Восточной и Центральной Европы, российское руководство не проявляет ничего, кроме презрения к международному праву и основанному на правилах международному порядку. Мы видим, как Россия стремительно наращивает производство вооружений и укрепляет свои вооруженные силы“, - сказал Писториус в четверг в Сейме.

Писториус подчеркнул, что страны Запада должны добиться того, чтобы Кремль не достиг своих целей. В противном случае, отметил берлинский политик, последствия коснутся не только Украины.

„Мы должны убедиться, что Путин не смог и не добился своего. Ему не должно удаться. Последствия будут ужасными не только для Украины, не только для Европы, но и для всех свободолюбивых народов мира. Вот почему Германия является одним из самых решительных сторонников помощи Украине“, - сказал он, добавив, что усилия по восстановлению территориальной целостности Украины являются общей ответственностью.