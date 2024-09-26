2024.09.26 14:23

Министр обороны Германии оценил слова Путина об изменении ядерной доктрины: нас это не напугает

 
ELTA
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Borisas Pistorius
Borisas Pistorius
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Находящийся с визитом в Литве министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что угроз президента России Владимира Путина по поводу корректировки ядерной доктрины пугаться не следует.

„Я могу повторить, что это риторика Владимира Путина. Он говорит громко и распространяет свои угрозы. И мы не должны этого пугаться, но мы будем делать то, что считаем правильным“, - заявил Писториус на пресс-конференции, организованной в Правительстве.

„Он может распространять это по своим каналам, но нас это не напугает“, - добавил министр обороны Германии.

Ему вторил министр обороны Лауринас Кащюнас, подчеркнув, что эти заявления отражают страх Путина.

„Когда он говорит о новой концепции, он четко сигнализирует, что предоставление Украине возможностей для нанесения дальних ударов действительно очень важно, и он этого боится“, - сказал Кащюнас.

„Очень важно понимать, что, говоря о новой концепции, он в принципе признает, что предоставление украинцам дальнего удара сильно ухудшит для него ситуацию. И это сигнал для всех нас, который следует понимать так, что предоставление таких возможностей (…) – это тот путь, по которому нам нужно идти, потому что это фактор, который может изменить ситуацию в войне“, – подчеркнул министр.

В среду во время заседания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию Путин объявил о внесении изменений в российскую ядерную доктрину, расширяя условия, при которых Россия будет применять ядерное оружие. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что опасная и безответственная ядерная риторика России направлена ​​на запугивание международного сообщества.

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