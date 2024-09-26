Министр обороны Германии оценил слова Путина об изменении ядерной доктрины: нас это не напугает

„Я могу повторить, что это риторика Владимира Путина. Он говорит громко и распространяет свои угрозы. И мы не должны этого пугаться, но мы будем делать то, что считаем правильным“, - заявил Писториус на пресс-конференции, организованной в Правительстве.
„Он может распространять это по своим каналам, но нас это не напугает“, - добавил министр обороны Германии.
Ему вторил министр обороны Лауринас Кащюнас, подчеркнув, что эти заявления отражают страх Путина.
„Когда он говорит о новой концепции, он четко сигнализирует, что предоставление Украине возможностей для нанесения дальних ударов действительно очень важно, и он этого боится“, - сказал Кащюнас.
„Очень важно понимать, что, говоря о новой концепции, он в принципе признает, что предоставление украинцам дальнего удара сильно ухудшит для него ситуацию. И это сигнал для всех нас, который следует понимать так, что предоставление таких возможностей (…) – это тот путь, по которому нам нужно идти, потому что это фактор, который может изменить ситуацию в войне“, – подчеркнул министр.
В среду во время заседания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию Путин объявил о внесении изменений в российскую ядерную доктрину, расширяя условия, при которых Россия будет применять ядерное оружие. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что опасная и безответственная ядерная риторика России направлена на запугивание международного сообщества.