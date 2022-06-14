Министр обороны: французские гаубицы могут быть поставлены в Литву в 2027 году

"Само приобретение ориентировано на 2027 год. (...) Может быть, раньше. Пока рано говорить о каких-то очень конкретных сроках", — сказал BNS министр в телефонном интервью в понедельник.

Во Франции Анушаускас подписал меморандум о взаимопонимании с министром обороны страны Себастьяном Лекорном о приобретении 18 самоходных колесных гаубиц.

Литва также решила присоединиться к программе разработки нового поколения Caesar Mark II, которую реализует Агентство по закупкам Министерства обороны Франции.

Министерство обороны планирует выделить на весь проект по приобретению артиллерийских систем около 110-150 млн евро. Эти средства будут использованы для разработки, приобретения и внедрения системы в вооруженных силах Литвы.

"Мы хотели бы новую модификацию, которая будет завершена во Франции в 2024 году. Она бы обладала баллистической защитой, многим другим, что немаловажно для самоходной артиллерийской установки", — сказал министр.

По его словам, это приобретение является одним из тех, срок реализации которых ускоряется в связи угрозой России в регионе и с войной в Украине.

"То, что должно было произойти около 2030 года и позже, произойдет, например, в 2027 году", — сказал Анушаускас.

Министр также сообщил, что обсудил с Лекорном перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества.

"Есть области, в которых европейские страны могут постараться больше", — сказал он.