Министр обороны: еще в этом году можем дождаться новостей об инвестициях производителей боеприпасов из США в Литву

„Да, мы ведем переговоры, но не могу слишком конкретизировать. Могу только кратко. Некоторые из них – также производители боеприпасов, только другого калибра, чем Rheinmetall. Это будут 30-мм патроны, подходящие для наших БМП. Могу сказать, что это – американцы, но больше ничего не скажу. Так что смотрим и ждем. Надеюсь, что, возможно, в течение ближайших двух месяцев мы сделаем какой-то более уверенный шаг вперед“, – пояснил в среду порталу Verslo žinios Л. Кащюнас.