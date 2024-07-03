Министр обороны: еще в этом году можем дождаться новостей об инвестициях производителей боеприпасов из США в Литву

„Да, мы ведем переговоры, но не могу слишком конкретизировать. Могу только кратко. Некоторые из них – также производители боеприпасов, только другого калибра, чем Rheinmetall. Это будут 30-мм патроны, подходящие для наших БМП. Могу сказать, что это – американцы, но больше ничего не скажу. Так что смотрим и ждем. Надеюсь, что, возможно, в течение ближайших двух месяцев мы сделаем какой-то более уверенный шаг вперед“, – пояснил в среду порталу Verslo žinios Л. Кащюнас.
„Мы также работаем над еще одним очень интересным только что появившимся предложением. Но я здесь вряд ли что-то могу сказать, кроме того, что это тоже касается БМП“, – добавил он.
В конце апреля Сейм также одобрил законопоправки, позволяющие крупным предприятиям оборонной промышленности ускорить процесс реализации проектов в Литве. После вступления закона в силу эти производители смогут приступать к разработке проектов без получения разрешений на строительство. Исполнители проектов должны будут получить эти разрешения до окончания строительства.
Несмотря на то, что эти изменения были призваны облегчить приход немецкого промышленного гиганта Rheinmetall, при принятии данных поправок министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что переговоры уже ведутся с французскими и американскими предприятиями оборонной промышленности.