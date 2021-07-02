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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорит, что не расценивает движение зенитно-ракетных комплексов в Беларуси как исключительное.
Министр обороны: движение зенитно-ракетных комплексов в Беларуси – не исключительное
© Nexta

Так он отреагировал на сообщения СМИ о том, что у границы Беларуси с Литвой замечено движение военных подразделений Беларуси с зенитно-ракетными комплексами С-300.

По словам министра, эти подразделения движутся довольно далеко от границы с Литвой, а их активизация может быть связана с планирующимися в сентябре российско-белорусскими учениями "Запад".

"Мы наблюдаем за ситуацией с Беларусью и оцениваем информацию. Нам известно о подготовке к предстоящим учениям "Запад", - сказал А. Анушаускас в переданном в четверг BNS комментарии.

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"Информацию о движении зенитно-ракетных комплексов на территории Беларуси, вдали от границ Литвы, мы не расцениваем как исключительную", - добавил он.

О движении военной техники в Беларуси сообщил независимый белорусский канал Nexta.

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