По его словам, военный транзит "в смысле провоза средств, оборудования военного назначения не осуществлялся с 2014 года", но по соглашению 1993 года через территорию Литвы разрешалось перевозить горючее.

"Каждый год проезжало 400-500 цистерн. Не могу сказать, сколько из них бывали полными, потому что было движение туда-сюда и пустых цистерн. Поэтому я не буду говорить, какое там количество конкретно", — сказал министр журналистам в среду.

Так Анушаускас отреагировал на утверждения главы Комитета Сейма по вопросам будущего, либерала Раймундаса Лопаты в Facebook-аккаунте о том, что Литва запретила военный транзит в Калининград лишь в конце марта.

Министр обороны подтвердил, что переброска топлива действительно была остановлена ​​только 28 марта после консультаций с "нашими стратегическими союзниками".

"Подводя итог — понимаете, в то время крупные западные государства настороженно относились к любым подобным инициативам, осторожнее их оценивали. Но все все равно в наших руках (...). Просто была передана инструкция – больше никаких разрешений", – сказал Анушаускас.

По его словам, контроль за транзитом был возложен на Центр управления движением Вооруженных сил Литвы, и его попросили прекратить выдачу разрешений на перевозку топлива.

Как сказал министр, среди топлива перевозили, например, уголь, который мог использоваться "для котельных каких-нибудь (военных) подразделений".

Анушаускас подчеркнул, что это не были секретные данные, они каждые два месяца поступали как в Министерство обороны, так и в Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне.