Министр обороны: ценю извинение Рупшиса, вопрос аренды квартиры пытаются политизировать

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас подчеркивает, что командующий Литовской армией Валдемарас Рупшис, арендовавший на получаемую им жилищную выплату квартиру у сына, сделал соответствующие выводы и публично извинился. По мнению министра, политики, которые продолжают нагнетать этот вопрос, пытаются политизировать ситуацию.

"В этой истории, на мой взгляд, есть два плюса. Прежде всего, сам командующий армией ознакомил с декларацией о частных интересах, показал зарегистрированный договор аренды. Во-вторых, он сам извинился за неуместные комментарии", – заявил журналистам во вторник А. Анушаускас.

"Работа военных, офицеров, напряженная, порой не хватает сдержанности в высказываниях, но в первую очередь я ценю (его) извинение", – также подчеркнул он.

Министр также не скрывал своего мнения о некоторых политиках, которые, как считает министр, пытаются политизировать этот вопрос и использовать его для повышения своих рейтингов.

"Военные – не политики. Поэтому политики, которые пытаются политизировать эту ситуацию... Я думаю, они используют это для своих рейтингов и в других предвыборных целях", – подчеркнул он.

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