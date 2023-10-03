Министр обороны: ценю извинение Рупшиса, вопрос аренды квартиры пытаются политизировать

"В этой истории, на мой взгляд, есть два плюса. Прежде всего, сам командующий армией ознакомил с декларацией о частных интересах, показал зарегистрированный договор аренды. Во-вторых, он сам извинился за неуместные комментарии", – заявил журналистам во вторник А. Анушаускас.

"Работа военных, офицеров, напряженная, порой не хватает сдержанности в высказываниях, но в первую очередь я ценю (его) извинение", – также подчеркнул он.

Министр также не скрывал своего мнения о некоторых политиках, которые, как считает министр, пытаются политизировать этот вопрос и использовать его для повышения своих рейтингов.