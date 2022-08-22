Министр обороны: безопасность Литвы укрепилась, так как силы союзников в стране значительно выросли

"Конечно, ситуация безопасности из-за войны в Украине изменилась и это не означает, что она улучшилась. Но наша безопасность в нынешних условиях усилилась, как бы парадоксально это не было. Так как силы союзников выросли значительно – в полтора раза", – сказал А. Анушаускас журналистам после встречи в понедельник с президентом страны Гитанасом Науседой.

"НАТО расценило Россию как угрозу, хотя раньше было объявлено даже о партнерских отношениях. Так что изменения радикальные, большие и безопасность Литвы сильнее, чем прежде“, – подчеркнул министр.

А. Анушаускас напомнил, что в сентябре в Литву должны прибыть и первые военные немецкой бригады.

"Они уже осмотрели, оценили, где обоснуются, прибудут в первые дни сентября, их будет до 50, скорее всего, присоединяется и выделанная нам бригада, ее часть к учениям на территории Литвы. И хотя у нас еще нет стационарной инфраструктуры, у нас есть временная инфраструктура. С другой стороны, для военных, прибывающих только иногда, не нужна и временная инфраструктура, иногда просят разрешения обосноваться в полевых условиях, важно, чтобы было электричество и все остальное", – сказал министр.

"Так что эти возможности у нас также есть и немецких военных в Литве будет больше. Сейчас число наших партнеров и союзников по НАТО в Литве составляет где-то 2,5 тыс.", – добавил министр.

В конце июня лидеры стран НАТО на встрече в верхах Альянса в Мадриде подтвердили намерение дислоцировать на восточном фланге, включая Литву, силы до единиц размером с бригаду, напоминает ЭЛЬТА. Германия сообщила о намерении дислоцировать в Литве больше военных для укрепления восточного фланга НАТО, граничащего с Россией.

А. Анушаукас и другие представители Литвы говорили, что в полном составе бригада союзников в стране могла бы появиться примерно в 2027 году. Для подготовки инфраструктуры, по словам главы оборонного ведомства, потребуется 0,5 млрд. евро.