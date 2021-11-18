Министр обороны: без санкций "Белавиа" часть ограничений для Беларуси лишится смысла

Об этом он заявил после того, как министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на переговорах с ЕС предпринимается попытка исключить "Белавиа" из нового санкционного списка.

По мнению А. Анушаускаса, без объявления ограничений для "Белавиа" часть санкций, наложенных на минский режим из-за его роли в разжигании миграционного кризиса, будет бессмысленной.

"Я думаю, что, возможно, к этому шагу не прибегнут, потому что это один из основных объектов санкций, и без него часть санкций просто потеряет свое значение", - заявил в четверг министр обороны в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Г. Ландсбергис заявил в среду, что у него нет точной информации о том, какая страна предлагала исключить "Белавиа" из санкционного списка, но не исключил, что это могла быть Германия.

А. Анушаускас заявил, что понимает, что в ЕС есть государства, "которые могут иметь не такую твердую позицию".

"Несомненно, и Россия, и Беларусь всегда этим пользовались. Получится ли это у них сейчас - пока рано говорить", – сказал министр.

Канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз за эту неделю поговорила с Александром Лукашенко.

По словам А. Анушаускаса, белорусский диктатор успешно использует эти разговоры для пропаганды и решения проблем внутри страны.

"Если Меркель думает о гуманитарных вопросах, то А. Лукашенко – о пропаганде, чтобы показать режим в ином свете", - сказал министр.

Литва и страны Запада обвиняют режим А. Лукашенко в организации миграционных потоков на белорусской границе со странами ЕС - Польшей, Латвией и Литвой, называя это гибридной агрессией в ответ на санкции.

В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч мигрантов, более 7 тыс. мигрантов развернули на границе.

На прошлой неделе на границе Беларуси с Польшей собралось несколько тысяч мигрантов. Они разбили лагеря на границе и все еще пытаются прорваться через заграждения, чтобы попасть в Польшу.

Литовские власти опасаются аналогичного сценария на границе с Беларусью, поэтому на приграничных территориях было введено чрезвычайное положение.