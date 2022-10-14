"США подтверждают план ротации своих сил в странах Балтии и в Литве, батальон США с подкреплением будет находиться в стране до 2025 года включительно", - сказал Анусаускас BNS по телефону из Брюсселя в пятницу.

Он принял участие во встрече министров обороны восточных стран НАТО с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Поскольку США направляют полный боевой батальон и подразделения подкрепления, количество может варьироваться, но оно составляет от 600 до 800 военных", — сказал министр.

Батальоны США в Литве проходят ротацию с 2019 года, в 2014-2017 годах в стране дислоцируются ротационные роты.

В ответ на вторжение России в Украину американцы усилили ротационные батальоны, направив в части больше военных и техники.

В июне около 800 военных 1-66 тяжелого танкового батальона армии США с боевой техникой начали в Литве ротацию продолжительностью не менее девяти месяцев.

С 2017 года в Литве также дислоцируется Международный батальон союзников во главе с Германией, насчитывающий примерно 1,5 тыс. военных.

В Литве также действует элемент передового командования немецкой бригады. Литовские официальные лица надеются, что в будущем эта бригада, состоящая из нескольких тысяч солдат, будет постоянно дислоцироваться в стране.