Министр обороны: Альянс должен пригласить Украину, а Литва одобрит ее членство в НАТО

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что аннексия пятой части территории Украины вернула борющуюся за выживание страну на передовые позиции в отношении решения подать заявку на членство в НАТО.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку (в отношении членства в НАТО - BNS), даже если это кажется труднодостижимой целью", - сказал министр на заседании совета партии литовских консерваторов в субботу.

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По словам Анушаускаса, переговоры и формальные процедуры по приему Украины в альянс должны начаться уже сейчас, "несмотря на войну".

"Самое главное — это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран — согласие о том, что эту страну (Украину — BNS) можно принять в НАТО и сам процесс должен начаться независимо от войны", - сказал BNS Анушаускас.

"В этом случае страны Запада не могут оставаться на той же позиции, что и до войны (...) Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас", - добавил он.

По словам Анушаускаса, событием, подтолкнувшим Украину к такому решению, стала аннексия Россией четырех областей Украины в пятницу.

"30 сентября правитель Кремля повторил то, что Гитлер сделал 30 сентября, 84 года назад в Мюнхене, присоединив к себе чешские Судеты. Только тогда один диктатор добился результата угрозами, а в 21 веке - войной, хотя очевидно, что война не даст столь желаемых Кремлем результатов", - сказал министр.

Украина давно заявляла о желании стать членом НАТО, но некоторые члены Альянса скептически относятся к шансам Киева на вступление в блок.

Президент страны Владимир Зеленский попросил об ускорении процедуры вступления в НАТО в пятницу, через несколько часов после того, как Россия аннексировала четыре оккупированные украинские области - Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую - во время церемонии в Кремле.

Международное сообщество считает эту аннексию незаконной и обещает ввести новые санкции против Москвы.

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