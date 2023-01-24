"Несколько дней назад в Эстонии было принято заявление, в котором 11 стран просто декларировали свою поддержку странам для оказания всевозможной помощи Украине, в том числе и танками. Такое заявление сделали 11 государств", - сказал А. Анушаускас в передаче "Тема дня" LRT.

По его словам, хотя страны, не имеющие танков "Leopard", в коалицию не входят, Литва выразила свою позицию в формате "Рамштайн".

"Ну да, у нас нет танков, но у нас есть мнение о танках. Литва уже предоставила 62 бронетранспортера, которые очень ценятся украинской армией из-за своей простоты, надо сказать, они очень подходят для перевозки на поле боя", - отметил министр обороны.

ELTA напоминает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник заявила, что Берлин не будет возражать против отправки Польшей боевых танков "Leopard 2" в Украину.

М. Моравецкий заявил, что Украина не может ждать, и если Берлин не решится, Варшава примет меры: "Если мы не получим согласия Германии по поводу "Leopard", мы сформируем "меньшую коалицию" из стран, готовых подарить часть своих современных танков борющейся Украине".