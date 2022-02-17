"План представлен президенту, это скорее представление определенных позиций, если ведутся разговоры какого-то рода, мне не хотелось бы называть это переговорами с другой стороной. Раскрытие пунктов разговоров ослабляет позиции ведущего переговоры или разговоры, поэтому мое стремление было сохранить позиции Литвы сильными", - сказал Ландсбергис в четверг на встрече с оппозиционными социал-демократами.

Представитель социал-демократов Альгирдас Сисас сказал, что фракция могла бы услышать "секретный план деэскалации отношений с Китаем", как призвало президентское ведомство.

Министр ИД сказал, что готов ознакомить с планом желающих этого членов Сейма, однако это должно быть закрытое заседание с соответствующими требованиями безопасности из-за засекреченного характера информации.

"Я сказал, что готов ознакомить всех желающих, в соответствующих помещениях, с определенной четкой ответственностью для тех, кто с этой информацией знакомится, чтобы позиции Литвы не были ослаблены. Члены Комитета по иностранным делам попросили меня их ознакомить, я ознакомил, насколько мог", - сказал Ландсбергис.

Главный советник президента по внешней политики Аста Скайсгирите в четверг сказала LRT, что Ландсбергис мог бы ознакомить членов Сейма с представленным в конце января президенту так называемым планом деэскалации отношений с Китаем.

"Он на самом деле не такой секретный, чтобы нельзя было с ним ознакомить членов Сейма, которые работают с внешней политикой", - сказала Скайсгирите.

Литовско-китайские отношения ухудшились после того, как в Вильнюсе осенью прошлого года было открыто представительство Тайваня. Из-за этого Пекин понизил уровень дипломатических связей, а таможня этой страны стала останавливать литовский экспорт. Появились сообщения, что клиенты из Китая предупредили экспортеров ЕС прекратить все связи с Литвой.

Китай добивается изменения названия представительства. Временный поверенный в делах Китая Чу Байхуа в интервью BNS на это неделе сказал, что в названии представительства можно было бы употреблять слово "Тайбэй", как в других подобных учреждениях в разных странах мира.