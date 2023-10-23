Министр об экспорте вин в Россию: "продукция литовского происхождения в эту страну не попадает"

"Жаль, что некоторые европейские компании торгуют с Россией, даже тем же вином. Но хочу сказать, что стоимость экспорта товаров литовского происхождения в Россию составляет 0 евро. Опубликованные сейчас данные свидетельствуют о том, что это в основном продукция наших партнеров с Запада", - сказала в понедельник А. Армонайте.
"Я очень плохо оцениваю ситуацию, и те, кто прикасается к цепочке поставок, должны понимать, что они косвенно способствуют финансированию бюджета Путина, из которого оплачивается война", - подчеркнула она.
Министр отметила, что Литва в одиночку не может остановить поток товаров в Россию, поскольку для этого необходимо единое выполнение санкций Евросоюза и введение новых санкций.
"Только сообща реализуемые санкции могут решить эту проблему. И понадобится не один пакет санкций", - отметила она.
По данным базы данных статистики международной торговли ООН Comtrade, за восемь месяцев этого года Литва и Латвия вошли в тройку крупнейших экспортеров вина в Россию.
Подсчитано, что за восемь месяцев Россия из Литвы импортировала вина на 126 млн долларов США, из Латвии – на 79 млн долларов США. Объем поставок по сравнению с данными 2022 года увеличился на треть.
При этом Литва и Латвия только из Италии импортировали вина на 59,3 млн долларов США, из Испании – на 21 млн долларов США.