Министр об экспорте вин в Россию: "продукция литовского происхождения в эту страну не попадает"

"Жаль, что некоторые европейские компании торгуют с Россией, даже тем же вином. Но хочу сказать, что стоимость экспорта товаров литовского происхождения в Россию составляет 0 евро. Опубликованные сейчас данные свидетельствуют о том, что это в основном продукция наших партнеров с Запада", - сказала в понедельник А. Армонайте.

"Я очень плохо оцениваю ситуацию, и те, кто прикасается к цепочке поставок, должны понимать, что они косвенно способствуют финансированию бюджета Путина, из которого оплачивается война", - подчеркнула она.

Министр отметила, что Литва в одиночку не может остановить поток товаров в Россию, поскольку для этого необходимо единое выполнение санкций Евросоюза и введение новых санкций.

"Только сообща реализуемые санкции могут решить эту проблему. И понадобится не один пакет санкций", - отметила она.

По данным базы данных статистики международной торговли ООН Comtrade, за восемь месяцев этого года Литва и Латвия вошли в тройку крупнейших экспортеров вина в Россию.