Министр о заявлениях армии: надо ответить, как готовятся к послезавтра

"Отсюда поднимается вопрос повышенной опасности, предупреждение о ней, необходимость дать ответ. Не только успокоить, не только сказать, что сегодня все в порядке, но и мобилизовать общество к действиям", – акцентировал министр.

Поэтому министр сказал, что общество ждет от Минобороны и Литовской армии более ясных ответов, что делают, чтобы подготовиться к таким сценариям.

"Все в порядке, сегодня (войны) нет, сегодня мы спокойны. И за это я благодарен им, их работе. Но что нам делать с послезавтра? Какие есть решения, что лежит на столе? Пока этого не видно, беспокойство в обществе сохраняется", – подчеркнул Ландсбергис.