Министр о закрытии дополнительных погранпунктов: на следующей неделе будет представлено заключение

"Есть рабочая группа, которую возглавляет глава НЦАУ. Она расставляет уровни угрозы, индикаторы и на основании этого определяет перспективу наших пограничных пунктов пропуска", – заявила журналистам Билотайте.

По словам министра, на следующей неделе будет представлено системное заключение рабочей группы.

"Рабочая группа готовит системное заключение, в котором предлагаются различные этапы, в зависимости от разных показателей угроз и самих уровней, также в нем, по всей видимости, предусмотрено соответствующее ограничение работы или закрытие пограничных пунктов пропуска – в зависимости от уровня угрозы", – сказала Билотайте.

"Я жду, когда все результаты работы рабочей группы будут представлены in corpore, на следующей неделе все это должно быть представлено", – также отметила она.

С середины августа временно закрыты пограничные пункты пропуска с Беларусью – Шумскас и Тверячюс.