Министр о санкциях в отношении россиян и белорусов: закон надо принять, иначе надо продлевать режим ЧП

Министр считает, что Сейм поддержит законопроект в его первоначальной редакции, а не в предложенной президентом Гитанасом Науседой вместе с вето.

"Я думаю, что очень важно не затягивать с этим законопроектом. Потому что, как вы знаете, срок чрезвычайного положения истекает второго мая и для нас крайне важно, чтобы этот закон об ограничительных мерах был принят. Потому что в противном случае все эти ограничительные меры, связанные с непропуском российских граждан и невыдачей виз, они просто не будут действовать", — заявила в четверг А. Билотайте радиостанции Žinių radijas.

"Моя цель — чтобы этот законопроект был принят как можно скорее и у нас появились бы инструменты для продолжения тех мер, которые у нас есть", — добавила она.

Поэтому министр надеется, что в четверг будет принят закон о национальных санкциях в отношении россиян и белорусов.

"В Сейме состоялось голосование, и мне кажется, что Сейм выразил очень четкую позицию в отношении как граждан Беларуси, так и России. И эта позиция была достаточно ясной. И сегодня мне, как лицу, ответственному за обеспечение некоторых из этих мер, важно, чтобы закон вступил в силу, был принят. Потому что в противном случае появится вакуум и придется продлить чрезвычайное положение. А этого не хотелось бы", – сказала министр.

По мнению А. Билотайте, Сейм отклонит вето президента и примет первоначальный законопроект, за который Сейм выступал ранее.