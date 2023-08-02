Министр о планах Польши заминировать границу с Беларусью: о своих решениях мы не будем сообщать публично

"В этом случае польские политики реагируют и коммуницируют. Но, признаться, с армией я тоже дискутировал – о наших мерах мы сейчас сообщать не будем. Если мы что-то и делаем, а мы делаем, мы не будем давать другой стороне информацию о том, что мы на самом деле сделали. Потому что я думаю, что все информационное пространство очень сильно отслеживается", - заявил во вторник LRT Анушаускас.

"Предпринимаются действия, но это вопрос коммуникации, я думаю, это выбор каждой страны", - подчеркнул он.

Однако министр уверяет, что не думает, что решение о дополнительных мерах защиты на границе навредит безопасности Литвы.

"Я бы не сказал, что это может навредить, тем более что мы должны адекватно реагировать на угрозы и информацию об угрозах", - подчеркнул он.

Политик также обращает внимание, что необходимо очень хорошо понимать, что при минировании границы необходимо уделять большое внимание ее защите и контролю.