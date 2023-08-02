Министр о планах Польши заминировать границу с Беларусью: о своих решениях мы не будем сообщать публично

"В этом случае польские политики реагируют и коммуницируют. Но, признаться, с армией я тоже дискутировал – о наших мерах мы сейчас сообщать не будем. Если мы что-то и делаем, а мы делаем, мы не будем давать другой стороне информацию о том, что мы на самом деле сделали. Потому что я думаю, что все информационное пространство очень сильно отслеживается", - заявил во вторник LRT Анушаускас.
"Предпринимаются действия, но это вопрос коммуникации, я думаю, это выбор каждой страны", - подчеркнул он.
Однако министр уверяет, что не думает, что решение о дополнительных мерах защиты на границе навредит безопасности Литвы.
"Я бы не сказал, что это может навредить, тем более что мы должны адекватно реагировать на угрозы и информацию об угрозах", - подчеркнул он.
Политик также обращает внимание, что необходимо очень хорошо понимать, что при минировании границы необходимо уделять большое внимание ее защите и контролю.
"Я скажу так, как говорят военные, когда задаю им аналогичный вопрос. Каждое инженерное заграждение, включая минное поле, должно быть под контролем и защищаться. Это уже как линия фронта, не иначе", - сказал министр.
"Просто если будет еще другое политическое решение, которое мы должны обнародовать в качестве сдерживающего фактора, то, видимо, мы что-то объявим", - также отметил он.
В последнее время наблюдается перемещение наемников российской военной компании "Вагнер" в Беларусь.
По мнению некоторых литовских политиков, это негативно меняет ситуацию с безопасностью в регионе.
В настоящее время прибывшие в Беларусь наемники "Вагнер" вместе с армией страны проводят учения на Брестском полигоне, расположенном в 40 км от Украины и в 30 км от границы с Польшей.
Несколько недель назад руководство Польши приняло решение о переброске воинских формирований с запада на восток страны.