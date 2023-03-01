"В принципе, в финансовом секторе образовалась исключительная ситуация, нужны определенные решения. Для этого мы консультировались с Банком Литвы (Центробанк), представив возникшую исключительную ситуацию, но предложенное решение, по-видимому, не самое правильное, поскольку предлагается постоянное увеличение налога на прибыль, я бы сказала, в два раза выше обычного тарифа", - заявила в среду журналистам Г. Скайсте.
Политик пояснила, что если и будет предложено решение по регулированию сверхприбылей, то оно должно быть временным.
"Однако сложившаяся исключительная ситуация относится именно к текущему периоду, поэтому, если и будет предложено какое-то конкретное решение по регулированию этой сверхприбыли, оно должно быть временным", - сказала она.
В Сейме зарегистрировано предложение с 5 до 15 проц. повысить налог на прибыль для банков и кредитных учреждений, если их прибыль превышает 2 млн. евро. В настоящее время банки облагаются 20-процентным тарифом налога, в случае принятия поправок, он увеличится до 30 проц.
Предусматривающие это поправки к Закону о налоге на прибыль зарегистрировали члены Сейма социал-демократы Гинтаутас Палуцкас и Раса Будбяргите.
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